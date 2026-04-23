UGT chumba reforma da lei laboral. Acompanhe aqui as reações

O secretariado nacional da UGT rejeitou ao início da tarde - por unanimidade - a última versão da proposta de revisão da legislação laboral apresentada pelo Governo à Central Sindical.





"Em relação à proposta que está hoje em cima da mesa e que é a última versão, o secretariado nacional rejeitou a proposta", anunciou o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, em declarações aos jornalistas.





Mário Mourão falava no final da reunião extraordinária do secretariado nacional da central para explicar que a decisão foi tomada "por unanimidade".





Não obstante, Mário Mourão assinalou que "UGT continua sempre disponível" para negociar, "portanto, se o Governo tiver alguma proposta que ainda queira fazer no sentido de trabalhar para um acordo, a UGT está totalmente disponível (para discutir) em sede de na Concertação Social".



