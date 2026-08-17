Filme de animação chinês de baixo orçamento viral dispara nas bilheteiras

A produção, estreada a 05 de agosto, já acumula 9,31 milhões de yuan (1,19 milhões de euros) nas bilheteiras, segundo dados da plataforma especializada Maoyan, que tinha registado apenas 10.000 yuan (1.280 euros) de receita durante a primeira semana nos cinemas do país.

A mesma plataforma prevê agora que o filme possa arrecadar 18,4 milhões de yuans (2,3 milhões de euros) nos 30 dias seguintes ao lançamento.

Com 86 minutos e realizada com uma animação tridimensional rudimentar, "Niu Lai" ocupava este domingo o sexto lugar da bilheteira diária chinesa.

"É incrível que um filme de tão baixa qualidade tenha sido estreado em salas", comentou uma utilizadora na rede social Weibo, semelhante à rede social X, bloqueada na China.

O título, que se pode traduzir como "Vem aí o touro", acompanha um vitelo que, após ouvir uma cotovia vinda do deserto, mergulha num sonho em que cresce até se tornar num guerreiro disposto a assumir maiores responsabilidades.

O filme foi produzido pela Dalian Jingyuan Culture Film and Television Media, uma empresa anteriormente especializada em decoração de interiores, antes de mudar de foco para a animação em 2021.

O realizador Xin Yumeng e a argumentista Sun Lifang são os únicas membros da equipa de produção e responsáveis pelas vozes das personagens. A distribuidora disse aos meios de comunicação chineses que, inicialmente, aconselhou o realizador a não lançar o filme, mas que este insistiu, tendo passado cinco anos a criá-lo manualmente.

O salto de popularidade ocorreu depois de imagens gravadas pelos primeiros espetadores começarem a circular nas redes sociais, chamando a atenção pelo aspeto dos personagens e cenários.

Na versão chinesa do TikTok, vídeos do filme acumulavam hoje 1.460 milhões de visualizações, enquanto outros temas relacionados somavam dezenas ou centenas de milhões, constatou a EFE.

O filme chegou a liderar as tendências do Weibo, ultrapassando em popularidade o filme "A Odisseia", de Christopher Nolan.

Segundo o meio local The Paper, a receita diária multiplicou-se por 200 em apenas uma jornada, passando de cerca de 3.000 yuan (384 euros) para aproximadamente 600.000 yuan (76.800 euros), enquanto a escassez inicial de sessões levou ao esgotamento de bilhetes em algumas projeções.

O fenómeno gerou ainda uma onda de memes e cartazes criados pelos próprios internautas, que parodiaram títulos famosos como "Os Condenados de Shawshank", "Titanic" ou "A Odisseia", usando os personagens de Niu Lai.

Analistas citados pela imprensa local comparam o sucesso de Niu Lai ao estatuto de culto adquirido de "O Quarto", filme de Tommy Wiseau de 2003, célebre precisamente pelas suas deficiências técnicas.