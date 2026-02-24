Filme de animação de Cláudio Jordão premiado em festival da Colômbia

A obra é produzida pela Kotostudios, em coprodução com a Filmógrafo e o Cine Clube de Avanca, e tem vindo a somar distinções em festivais da Europa, da América e da Índia.

"Vasco da Gama, o mar infinito" foi também premiado como melhor `curta` de animação no Festival Internacional de Curtas Metragens dos Açores, no Festival de East Village, em Nova Iorque, e pelos New York Cinematography Awards. No Paradise Film Festival obteve o prémio de melhores efeitos visuais.

Segundo uma nota de imprensa do Cine Clube de Avanca, a narrativa acompanha a viagem de Vasco da Gama em 1497, sob ordem do rei Manuel I, para chegar à Índia por mar, usando na produção animação tridimensional inspirada na azulejaria.

O argumento é de Bruno Martins Soares e a música de João Paulo Nunes, interpretada pela Orquestra do Algarve, com um elenco de vozes que inclui Ivo Canelas, Maria d`Aires e André Gago.

No festival colombiano, a longa-metragem "Criadores de Ídolos", de Luís Diogo, fez também parte da seleção oficial.