Filme de animação "Luce e o Rochedo" premiado no IndieJúnior Porto

Esta edição do festival, que começou no passado dia 23, teve como tema central o mar.

O Grande Prémio tem um valor de 1.250 euros e o filme de animação premiado tem argumento e montagem de Britt Raes.

O filme "Lembranças de um Dia Turbulento", de Sofia Georgovassili, foi distinguido com uma menção honrosa.

O Prémio do Público foi para o filme de animação "O Gato", de Julia Ocker e o Prémio Impacto Universidade do Porto, no valor de 1.000 euros, distinguiu "Sem Mancha", com uma menção honrosa para "Estrelas no Mar", de Seung-Wook Jang.

Este ano, o festival mostrou mais de 50 filmes (ficções, documentários, animações) em várias salas: Batalha Centro de Cinema, Biblioteca Almeida Garrett, Casa das Artes, Coliseu do Porto, Maus Hábitos e Reitoria da Universidade do Porto.