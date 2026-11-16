"Terminal" venceu o prémio de melhor filme internacional de animação na competição de curtas-metragens PÖFF Shorts, com o júri a dizer que se sentiu "comovido, entretido e impressionado", porque "parecia um filme que respirava como um ser vivo".

Produzido pelo BAP Studios com Espanha e França, "Terminal" surgiu da "urgência em explorar o invisível: O peso do silêncio, a elasticidade do tempo com o aproximar de uma despedida e o sagrado, porém profundamente humano, território do amor materno", como explica o realizador em nota de imprensa.

No filme, Jorge é um homem que retorna a casa da mãe depois de mais de 30 anos a viajar pelo mundo. É no regresso a casa que a mãe descobre que o filho está doente e a morrer.

O realizador esclarece que o filme "não é um manifesto político ou ideológico sobre a eutanásia. O filme explora a dualidade humana, a partir da perspetiva de uma mãe católica, cuja devoção é violentada pela escolha do filho".

Com este prémio, "Terminal" reforça a qualificação no processo de seleção de filmes para os Óscares, da Academia de Cinema dos Estados Unidos.

Na verdade, o filme de Alexandre Siqueira já conta com outro prémio de cinema que o qualifica igualmente na corrida para os Óscares, uma vez que, no final de outubro, foi premiado no festival DOK Leipzig, na Alemanha.

Em setembro passado, "Terminal" obteve uma menção especial no Festival de Cinema de Toronto (Canadá), onde teve estreia mundial.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, Alexandre Siqueira é realizador, ilustrador e professor e tem trabalho em projetos de curtas e longas-metragens, séries de animação e telediscos. Coassinou o filme "Sopa Fria" e é autor de "Viagem ao Campo de Girassóis" e "Purpleboy".

O 30.º Festival de Cinema Black Nighst de Tallinn decorre até 22 de novembro, tendo já decorrido a programação dedicada às curtas-metragens.