Filme de Rodrigo Areias nomeado aos prémios da Academia de Cinema da Venezuela

De acordo com a Academia Portuguesa de Cinema, que submeteu o filme ao prémios venezuelanos, além de "O pior homem de Londres", competem na mesma categoria: "O Eco" (México), "O bolero de Rúben" (Colômbia), "O 47" (Espanha), "Chuzalongo" (Equador), "Ainda estou aqui" (Brasil), "Rita" (Guatemala), "Tumbadores" (Panamá), "O tubarão" (República Dominicana) e "A fabulosa máquina de colher ouro" (Chile).

"O pior homem de Londres" é um filme de época ambientado no século XIX, que "explora os meandros da diplomacia e do colonialismo", protagonizado por Albano Jerónimo.

O filme, que teve estreia mundial em janeiro do ano passado no Festival de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, parte de algumas personagens reais, nomeadamente Charles Augustus Howell, um negociante de arte nascido no Porto, de reputação duvidosa

A longa-metragem obteve em abril deste ano quatro prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema, para Melhor Guarda-Roupa (Susana Abreu), Direção de Arte (Ricardo Preto), Maquilhagem e Cabelos (Bárbara Brandão e Natália Bogalho) e para Melhor Ator Principal (Albano Jerónimo).

A cerimónia de entrega dos prémios Soto está marcada para 12 de agosto, no Centro Cultural Chacao, em Caracas.