Filme "Fogo do Vento" de Marta Mateus estreia-se na sexta-feira nos Estados Unidos

A estreia do filme no Anthology Film Archives conta com a presença de Marta Mateus e é acompanhada de um programa de filmes com a curadoria da cineasta, de acordo com a produtora Clarão Companhia, num comunicado hoje divulgado.

Além da estreia comercial de "Fogo de Vento", Marta Mateus "é convidada por diversas Cinematecas e Universidades americanas da Ivy League como a Harvard University, Brown University, Yale University e Princeton University, assim como as Universidades de Chicago, Stanford e Berkeley".

Segundo a Clarão Companhia, o Harvard Film Archive dedica à realizadora portuguesa um ciclo, intitulado "A Terra! The Cinema of Marta Mateus".

A convite da DocFilms, a realizadora portuguesa programou um ciclo em Chicago, "onde os seus filmes serão apresentados por Jonathan Rosenbaum, um dos mais conceituados críticos americanos, com quem fará também uma conversa no Gene Siskel Center".

Além disso, haverá projeções no Acropolis Cinema em Los Angeles e em São Francisco, na Universidade de Stanford e Berkeley.

"Fogo do Vento", uma coprodução da portuguesa Clarão Companhia, com a suíça Casa Azul Films e a francesa Les Films d`Ici, é a primeira longa-metragem de Marta Mateus depois da premiada curta-metragem "Farpões Baldios", que "acompanha alguns dos protagonistas desse filme, aprofundando histórias de uma comunidade alentejana", descreve um comunicado da Portugal Film, divulgado em abril sobre a obra.

O filme "convoca a memória das gerações anteriores", indo "da resistência à ditadura salazarista ao tempo presente, numa reflexão sobre guerra e paz".

A cineasta, na nota de intenções, citada pela Portugal Film, descreve a obra: "Um dia, no Verão de 2017, apareceu-me um touro negro no pensamento. Dias depois, chegou-me a imagem de um incêndio, de terra queimada. Aprendi a dar atenção aos signos, aos sonhos, às visões, a guardar os mais leves prenúncios presentes numa ideia, num sopro de vento. Essas são as imagens inaugurais a partir das quais fui tecendo uma trama que cruza as vivências das pessoas da minha comunidade no Alentejo, as imagens das nossas memórias e as que a imaginação inventa".

O filme teve estreia mundial no ano passado, no Festival de Locarno, tendo depois sido selecionado para festivais como os de Nova Iorque, Londres BFI, Tóquio, Viennale, na capital austríaca, e Valdivia, no Chile.

Entre outros prémios "Fogo do Vento" obteve o Prémio Especial do Júri no Avant-Garde Film Festival de Atenas, o Prémio Especial do Júri Fipresci (federação internacional de críticos de cinema) no Festival de Gijón, em Espanha, o Prémio de Melhor Realização no Festival Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, e o prémio de Melhor Primeiro Filme Internacional, no Festival de Busto Arsizio, em Itália.

O filme ainda não teve estreia comercial em Portugal.