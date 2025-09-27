Filme francês "Laurent dans le vent" foi a melhor longa-metragem do festival Queer Lisboa

Na competição de longas-metragens, o júri composto pela cineasta Catarina Vasconcelos, a gestora cultural Francisca Carneiro Fernandes e o programador e distribuidor Gustavo Scofano atribuiu ainda uma menção especial à película australiana "Lesbian Space Princess", de Emma Hough Hobbs e Leela Varghese, enquanto o prémio do público foi para o filme "Jone, a Vesses", de Sara Fantova.

Segundo a organização, na competição de documentários, que teve como júri a cineasta e produtora Marta Sousa Ribeiro, o artista visual e investigador ROD e a jornalista Silvia Alves, o melhor filme foi "Ceci est mon corps" (Jérôme Clément-Wilz), cabendo a menção especial a "My Sweet Child" (Maarten de Schutter), que ganhou também o prémio do público.

Nas curtas-metragens, o júri composto pela artista Diego Bragà, pela cineasta Francisca Manuel e pelo jornalista cultural Tiago Manaia atribuiu o melhor filme a "Birthdays" (Adrian Jalily), enquanto o Prémio AltContent de pós-produção áudio e musical foi para "Homunculus".

A edição deste ano do festival acolheu dezenas de convidados internacionais, de países como Espanha, Bélgica, Brasil, França, Itália, Áustria, Argentina, Chile, Países Baixos, Alemanha ou Canadá, além de uma "expressiva presença portuguesa, que enriqueceram o diálogo entre criadores e espetadores ao longo dos nove dias de evento", salientou a organização.

Em comunicado, a organização realçou ainda a "grande afluência de público" que rondou as oito mil pessoas, que tiveram oportunidade de assistir a uma "programação fortemente influenciada pela conturbada situação política e social internacional".

"O Queer Lisboa 29 acolheu e promoveu um cinema ativista e de denúncia, mas também um cinema de cunho mais pessoal atravessando temáticas como as do trauma e da superação, do luto e da família, numa linha curatorial que realçou de igual modo questões ligadas às migrações e diásporas, ao VIH/sida, à sexualidade e à saúde mental, celebrando o rico espetro das vivências LGBTQIA+ e esse poder transformador que um olhar queer pode ter sobre o mundo", referiu.

Estão já confirmadas as datas do Queer Lisboa 30, edição especial do festival, que vai decorrer de 18 a 26 de setembro de 2026 no Cinema São Jorge e Cinemateca Portuguesa.

A 11.ª edição do Queer Porto vai ter lugar entre 04 e 08 de novembro de 2025, no Batalha Centro de Cinema, Casa Comum e Passos Manuel.