Filme "Fuck the Polis" de Rita Azevedo Gomes premiado no Festival de Marselha

Na cerimónia de entrega do prémio, o júri disse que "Fuck the Polis" é "uma viagem de espírito livre através e para lá daquilo a que chamamos Europa e um questionamento poderoso e com graça sobre a ideia de nação e civilização".

"Fuck the Polis", que é também o título de um livro de poesia de João Miguel Fernandes Jorge e de um graffiti encontrado numa rua de Atenas, tem argumento de Rita Azevedo Gomes e Regina Guimarães e produção da própria realizadora.

"Há vinte anos, Irma, acreditando que estava condenada, fez uma viagem à Grécia. Hoje, volta a fazê-lo, acompanhada por três jovens. De ilha em ilha, entre o mar e o céu, leem, ouvem e vivem, movidos pelo gosto da beleza e da clareza", refere a sinopse.

Rita Azevedo Gomes filmou na Grécia, acompanhada por uma pequena equipa, "movida pela beleza e alegria de passarem tempo juntos (...) com câmaras e gravadores a passarem de mão em mão, de ilha em ilha, de barco em carro", descreveu o festival.

No filme entram Bingham Bryant, Mauro Soares, João Sarantopoulos, Maria Novo, Rita Azevedo Gomes, Loukianos Moshonas e Maria Farantouri.

Rita Azevedo Gomes, 72 anos, com formação em artes plásticas, trabalha em cinema desde os anos 1970 em várias funções, desde assistente de realização a figurinista.

Estreou-se na realização em 1990, com "O som da terra a tremer", tendo feito, depois, obras como "Frágil como o mundo" (2001), "A vingança de uma mulher" (2012), "A portuguesa" (2018) e "Trio em Mi Bemol" (2022).

Em 2023 recebeu um prémio de carreira no Festival do Documentário e da Curta-Metragem de Bilbau (Zinebi), em Espanha, sendo uma das mais recentes distinções do seu percurso no cinema.

Além de "Fuck the Polis", entre os premiados desta edição do Festival de Cinema de Marselha (FIDMarseille) figuram o documentário "Bulakna", primeira longa-metragem de Leonor Noivo, que recebeu um prémio especial de compra de direitos pela Cinemateca do Documentário, e "Morte e Vida Madalena" (Brasil), do realizador brasileiro Guto Parente, que teve coprodução com Portugal.

Na programação do 36.º FIDMarseille estiveram presentes ainda o documentário "Complô", de João Miller Guerra, e a coprodução "All Roads Lead to You" (Ucrânia), da artista Jenya Milyukos.