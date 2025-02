Venceu o prémio Ingmar Bergman no Festival de Cinema de Gotemburgo. "Hanami" é a primeira longa-metragem de Denise Fernandes.

Foi rodada na ilha do Fogo, em Cabo Verde. Conta a história das dificuldades no crescimento de uma menina.



Já em 2024 "Hanami" conquistou o Prémio Revelação no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça.



O filme já foi selecionado para vários Festivais e tem conquistado outros prémios internacionais.



A estreia nas salas portuguesas está marcada para 15 de maio.