Filme "Hanami" exibido em Cabo Verde com sessões especiais para comunidade local

O filme "terá sessões especiais em Cabo Verde para que os atores não profissionais que participaram na obra, bem como a comunidade local, possam assistir, uma vez que há uma ausência de cinema comercial no país", explicou a organização em comunicado.

As sessões especiais ocorrerão no sábado e no domingo, 12 e 13 de abril.

As exibições acontecem na ilha do Fogo, onde o filme foi totalmente rodado, na Casa das Bandeiras, e na Praia, no Centro Cultural Português.

Também vai haver uma sessão brevemente em São Vicente, no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde.

"A principal motivação desta iniciativa é partilhar o filme com as pessoas que connosco o fizeram. Trata-se, pois, de uma devolução ao local e às pessoas que connosco o realizaram. Por outro lado, sendo a realizadora Denise Fernandes também cabo-verdiana, assumimos desde o início deste projeto o compromisso moral de levá-lo a Cabo Verde", comentou a organização.

"Hanami" conta com a coprodução do Batalha Centro de Cinema e o apoio da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, além do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

"A maioria das personagens ficcionais foi interpretada por pessoas locais, que durante o processo de preparação foram ensaiadas pela equipa de produção portuguesa", explicou.

A longa-metragem conta a história de Nana, uma menina que vive numa remota ilha vulcânica, onde todos sonham partir, menos ela.

Abandonada pela mãe, Nia, e afetada por febres misteriosas, Nana é levada aos pés de um vulcão para ser curada, mergulhando num universo entre o sonho e a realidade.

O filme foi distinguido em fevereiro com o prémio Ingmar Bergman no Festival de Cinema de Gotemburgo, na Suécia.

Em 2024, recebeu o prémio de revelação no Festival de Cinema de Locarno (Suíça).

Desde então, foi selecionado para vários festivais e conquistou outros prémios, incluindo em Chicago (EUA) e São Paulo (Brasil).

Antes de "Hanami", Denise Fernandes realizou as curtas-metragens "Nha Mila" (2020), "Idyllium" (2013), "Pan sin mermelada" (2012) e "Una notte" (2011).

Denise Fernandes, nascida em Lisboa, filha de pais cabo-verdianos e criada na Suíça, aborda em "Hanami" as etapas e dificuldades do crescimento de uma menina, desde a gestação até a adolescência.

"Hanami" estreará nas salas de cinema da Suíça, país coprodutor, a 19 de março, e chega aos cinemas portugueses a 15 de maio.