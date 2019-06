''High Life'', realizado pela cineasta francesa Claire Denis, tem como cenário o Espaço, fora do sistema solar. A acção desenrola-se no futuro. Um grupo de prisioneiros condenados à morte aceita trocar a pena pela participação numa missão espacial, mas sem certezas de regresso à Terra.



A atriz francesa Juliette Binoche e o ator britânico Robert Pattinson têm os papeis principais. Em ''High Life'', o ator britânico Robert Pattinson tem o papel principal e interpreta, também, a canção ''Willow'', um do temas musicais da banda sonora do filme.



A realizadora francesa Claire Denis, em entrevista à jornalista Margarida Vaz apresentou, em Paris o filme ''High Life''.