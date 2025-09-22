Filme "Justa" de Teresa Villaverde estreia-se em outubro no festival do Rio de Janeiro

A longa-metragem, coproduzida entre Portugal e França, vai ser exibido no festival brasileiro a 05 de outubro e tem estreia comercial em Portugal a 04 de dezembro.

De acordo com a Portugal Film, "Justa" chega às salas francesas em janeiro de 2026 e terá estreia garantida no Brasil.

"O projeto começou a ser desenvolvido depois dos terríveis fogos de 2017 em Portugal, mas é uma ficção livre" sobre "um pequeno grupo de sobreviventes, todos homens, que perderam as mulheres nos incêndios, e uma criança. Todos a aprender a viver nas suas novas condições", explicou a realizadora à agência Lusa em 2022, quando estava ainda a desenvolver o filme.

Segundo a sinopse hoje divulgada, a ação de "Justa" não se passa em 2017, mas já mais tarde, "acompanhando um núcleo pequeno de pessoas que perderam os familiares mais próximos, e que agora estão no seu processo de aprender a viver depois de tudo o que perderam".

Em 2017, os incêndios que eclodiram em Pedrógão Grande (Leiria) e Lousã (Coimbra) devastaram extensas áreas de floresta. Entre a população, o fogo de junho em Pedrógão Grante originou 66 mortos e mais de 250 feridos, enquanto no de outubro na Lousã perderam a vida 50 pessoas e cerca de 70 ficaram feridas.

"Justa" conta no elenco com Betty Faria, Filomena Cautela, Robinson Stévenin, Ricardo Vidal, Anabela Moreira, Madalena Cunha, entre outros.

De acordo com a programação já anunciada pelo Festival do Rio de Janeiro, no programa "Première Brasil: Competição Novos Rumos" está o documentário "Cartas para...", de Vânia Lima, numa coprodução entre Brasil, Portugal e Moçambique, com as escritoras Paulina Chiziane, Elisa Lucinda e Raquel Lima, destes três países.

O 27.º Festival de Cinema do Rio de Janeiro vai decorrer de 02 a 12 de outubro.