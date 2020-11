Filme "Listen" é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares

O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Academia Portuguesa de Cinema, que revela que este foi o filme mais votado entre os membros da academia, numa escolha entre quatro filmes portugueses propostos.



"Listen" é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado numa história real, sobre uma família portuguesa emigrada em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos por suspeitas de maus-tratos.



Com coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Rúben Garcia e Sophia Myles.



O filme venceu seis prémios no Festival de Veneza, entre os quais o "Leão do Futuro" para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição Horizontes.