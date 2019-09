Filme "Midsommar: O Ritual" estreia nas salas de cinema

Foto: Margarida Vaz - RTP

''Midsommar: O Ritual'' é a segunda longa-metragem de terror de Ari Aster, o cineasta norte-americano que assinou, também, o filme de terror ''Hereditário''. ''Midsommar: O Ritual'' é um filme de ''folk horror'' que acompanha a história de um casal que viaja para a Suécia para participar num famoso festival de verão.





O filme foi o grande vencedor do Prémio do Público na 13ª edição do MOTELX. O realizador Ari Aster, em conversa com a jornalista Margarida Vaz, revelou alguns segredos que tornam ''Midsommar: O Ritual'' assustador.