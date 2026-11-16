Neste festival, "O Barqueiro" obteve o prémio do público, o prémio do júri de estudantes e foi considerado o melhor filme pelo sindicato nacional dos críticos italianos de cinema, por ter contado "uma história pessoal e social, de forma sucinta, e com grande simbolismo sobre a sociedade contemporânea".

"O Barqueiro" é a segunda longa-metragem de ficção de Simão Cayatte, sobre um pai (o ator Romeu Runa) que deseja reencontrar-se com a filha, ao sair em liberdade condicional de uma pena de 16 anos de prisão.

Ao tentar retomar a vida para cumprir a promessa de oferecer um piano à filha adolescente, Joaquim arranja trabalho como barqueiro numa exploração ilegal de apanha de amêijoa, na margem sul do Tejo.

É lá que conhece Anong, uma mulher tailandesa - a atriz portuguesa Jani Zhao -, que assume informalmente a liderança de uma comunidade de trabalhadores estrangeiros, invisíveis, precários e mal pagos, que depende da apanha de amêijoa.

Além de Romeu Runa e Jani Zhao, o filme é interpretado por Miguel Borges, Sandra Faleiro, Madalena Aragão, Hugo Bentes, entre outros.

O filme estreou-se nos cinemas portugueses em abril passado e teve 4.423 espectadores.