Filme "O carteiro de Pablo Neruda" faz 25 anos e regressa aos cinemas em abril

Lusa27 Mar, 2019, 17:50 | Cultura

De acordo com a distribuidora Alambique, a longa-metragem será reposta nos cinemas a partir de 04 de abril, dia em que haverá uma sessão em Lisboa com a presença do diretor de arte Lorenzo Baraldi e da figurinista Gianna Gissi, responsável pelo guarda-roupa.

"O carteiro de Pablo Neruda" é uma adaptação do romance homónimo do escritor chileno Antonio Skármeta e narra a história de um filho de pescadores que se torna o carteiro particular do escritor Pablo Neruda, exilado numa ilha em Itália na década de 1950.

Entre ambos desenvolve-se uma relação de amizade, com o escritor a passar ao carteiro ensinamentos sobre amor e poesia.

O filme é protagonizado por Philippe Noiret, no papel de Pablo Neruda, e por Massimo Troisi, que interpreta o carteiro Mario Ruoppolo.

A estreia mundial aconteceu em setembro de 1994 no festival de cinema de Veneza e chegou aos cinemas portugueses em 1995, tendo ficado mais de um ano em cartaz.

A história desta longa-metragem, que soma vários prémios, tem ainda a particularidade de ter sido o último filme de Massimo Troisi. O ator italiano morreu 15 dias depois do fim da rodagem, em consequência de um ataque cardíaco.

"O carteiro de Pablo Neruda" foi exibido em 2018, na Festa do Cinema Italiano e, na ocasião, esteve patente em Portugal uma exposição com desenhos e esboc¸os de Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi, dedicados ao filme.