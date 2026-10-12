Cultura
Filme "O Homem que Mordeu o cão" chega aos cinemas em 2027
Vai estrear no próximo ano o filme "O Homem que Mordeu o cão". Uma rubrica radiofónica de Nuno Markl que agora dá corpo em versão cinematográfia. Markl escreveu o argumento e assume a realização.
Um desafio para o radialista que está a recuperar de um AVC que sofreu no ano passado.
A rodagem desta pelicula termina esta semana e tem-se dividido entre a linha de Cascais e Lisboa.
Margarida Vaz – RTP Antena 1
A rodagem desta pelicula termina esta semana e tem-se dividido entre a linha de Cascais e Lisboa.
Margarida Vaz – RTP Antena 1