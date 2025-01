Filme "On Falling" de Laura Carreira está na corrida para os prémios britânicos BAFTA

Segundo a lista de filmes candidatos às nomeações, divulgada hoje pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão, "On Falling", de Laura Carreira, foi selecionado para a categoria de Primeiras Obras.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de Laura Carreira, uma realizadora portuguesa que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e que é autora ainda das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020).

A longa-metragem teve produção luso-britânica pela Bro Cinema e pela Sixteen Films e explora questões sobre precariedade laboral e solidão, tendo já feito o circuito de vários festivais internacionais. A estreia comercial em Portugal é a 27 de março.

Em 2024, Laura Carreira venceu um prémio de realização no festival de San Sebastián (Espanha), com este filme que também foi premiado no Festival de Cinema de Londres. A atriz Joana Santos foi distinguida na Grécia pela prestação no filme.

"On Falling" segue os passos de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia, que tem um emprego precário e profundamente desumanizado num armazém, e que enfrenta dificuldades em subsistir e em socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.

Nos BAFTA, há ainda a referir que o filme brasileiro "Ainda estou aqui", de Walter Salles, está na corrida aos prémios britânicos na categoria de melhor filme em língua não inglesa.

"Emilia Pérez", o `thiller` musical do realizador francês Jacques Audiard já premiado em Cannes e um dos favoritos aos Globos de Ouro e aos Óscares, é o filme mais citado entre os candidatos às nomeações dos BAFTA, em 15 categorias, nomeadamente para Melhor Filme, Realização, Atriz Principal e Atriz Secundária.

Em 14 categorias surge "Conclave", filme de conspiração de Edward Berger, ambientado no Vaticano e protagonizado pelo ator Ralph Fiennes.

Os BAFTA são atribuídos pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão, as nomeações são anunciadas a 15 de janeiro e a cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 16 de fevereiro em Londres.