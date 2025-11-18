Filme "On Falling" de Laura Carreira nomeado para prémios de cinema europeu

De acordo com a lista de nomeados, "On Falling" está indicado para o "Prémio Descoberta", atribuído por aquela academia juntamente com a Federação Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI).

"On Falling" é a primeira longa-metragem de ficção de Laura Carreira e tem somado vários prémios desde que se estreou no festival de cinema de Toronto, no Canadá, em 2024.

A longa-metragem teve produção luso-britânica pela BRO Cinema e pela Sixteen Films e explora questões sobre precariedade laboral e solidão, a partir da história de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia.

Laura Carreira, que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e é autora das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020), foi duplamente distinguida no fim de semana passado nos prémios BAFTA da Escócia -- de Argumento e Filme de Ficção -- com "On Falling".

Em 2024, Laura Carreira venceu um prémio de realização no festival de San Sebastián (Espanha) e o filme foi distinguido no Festival de Cinema de Londres com o Prémio de Primeira Longa-Metragem. A atriz Joana Santos, protagonista da obra, foi distinguida no Festival Internacional de Cinema de Salónica, na Grécia.

Dos nomeados divulgados hoje pela Academia Europeia de Cinema, destaque ainda para "Tardes de Solidão", do realizador espanhol Albert Serra, coproduzido pela portuguesa Rosa Filmes e indicado para "Filme Europeu" e "Documentário Europeu".

Para o prémio de "Realizador Europeu" estão indicados o grego Yorgos Lanthimos, o espanhol Oliver Laxe, a alemã Mascha Schilinski, o norueguês Joachim Trier e o iraniano Jafar Panahi.

"Sirat", de Oliver Laxe, e "Sentimental Value", de Joachim Trier, estão entre os filmes mais nomeados, em cinco categorias.

Aos nomeados hoje anunciados durante o Festival de Cinema de Sevilha, em Espanha, a organização irá ainda adicionar posteriormente os candidatos de outras categorias.

A cerimónia da 38.ª edição dos prémios de cinema europeu está marcada para 17 de janeiro em Berlim.