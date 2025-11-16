Filme "Onde Aterrar" vence Grande Prémio do Festival Leffest

Foto: Lou Benoist - AFP

O Grande Prémio do Festival Leffest deste ano foi atribuído ao filme "Onde Aterrar", do realizador norte-americano Hal Hartley.

A decisão foi tomada pelo júri da competição oficial do festival de cinema de Lisboa.

"Onde Aterrar" vai chegar ao grande público no início do próximo mês, com a estreia oficial nas salas de cinema portuguesas.

O Leffest termina este domingo, numa edição na qual foi apresentada precisamente uma retrospetiva da obra de Hal Hartley, autor de cinema independente.
