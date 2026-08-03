Filme poláco "Permit" foi o grande vencedor do Festival de Cinema AVANCA

Este filme ganhou também o Prémio de Melhor Realizador, o Prémio de Melhor Ator, atribuído a Daniel Jimérez, e o Prémio D. Quixote da FICC -- Federação Internacional de Cineclubes. O Prémio de Melhor Atriz foi para Lia Fietz do filme "Passport", de Tiago Pimentel (Portugal).

Na secção de longas-metragens foram ainda atribuídas Menções Especiais a "Dream of liberation", de Abbas Rafei (Irão), "L`oratore", de Marco Pollini (Itália), e "O Pitch - uma declaração de amor ao cinema", de Joaquim Haickel e Coi Belluzzo (Brasil).

Na categoria de curtas-metragens o vencedor foi "Reliefs", de Juan Manuel Gonzalez Fernandez (México), que ganhou igualmente o prémio de Melhor Argumento. O júri atribuiu ainda uma Menção Especial de Curta Metragem ao filme "Liyue`s Pearls", de Wang Xuanqi (China).

O Prémio para Melhor Animação foi para "Esquizoframe", de Paulo D`Alva (Portugal), tendo sido atribuída uma Menção Especial a "Eating Time", de Mari Kivi (Estónia).

O filme austríaco "A Mother`s Love", de Harald Schwarzenbacher, recebeu o Prémio de Melhor Fotografia.

A Competição AVANCA, que reúne os filmes produzidos na região, premiou a longa-metragem "Livros Restantes", de Marcia Paraiso, e o Prémio Estreia Mundial foi atribuído a "Matéria", de Joaquim Pavão. Foram ainda atribuídas menções honrosas a "A Herança do Duque", de Rui Nunes, e "URSONÂNCIAS um sonho maior", de Luís Margalhau.

O Prémio Itália - país convidado deste ano - foi atribuído ao filme "Le cicogne di Chernobyl", de Karim Galici, tendo sido atribuídas menções especiais aos filmes "Rossi Boomer", de Bruno Bozzetto, e "Sunday", de Giulio Tonincelli.

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival AVANCA premiou o cinema produzido com IA -- Inteligência Artificial com a atribuição do Prémio CIAC a "The Centenarian Kindergarten", de Junchao Tian, Shuheng Liu, Zengfu Qin e Huimin Han (China), numa seleção que também destacou "The Secret Life of Display Artists", de Carmen Gloria Pérez (Noruega), com uma Menção Especial.

O documentário "Mama`s Voice", de Gana Yarovenko (Polónia, Ucrânia e Canadá), ganhou o Prémio Televisão, tendo o filme "Blue Sunbeam", de Karoly Palfai (Hungria), vencido o Prémio Estreia Mundial. Foi ainda atribuída uma Menção Especial a "Deleau: Cinema sem Limites", de Michel La Veaux (Canadá).

Na competição de Séries de Televisão, o grande vencedor foi "Residente sem Raízes", de Riza Oyfum (Turquia), e o Prémio de Vídeo distinguiu "Microcosmos. Um gabinete de curiosidades", de Maria Lorenzo Hernández (Espanha).

O prémio VR (Realidade Virtual) foi atribuído aos filmes de 360º "Lost Spaces", de Belinda Cherrington (Chipre), e "Mirage", de Naima Karim (Holanda, Bangladesh, Arábia Saudita).

Os prémios dedicados aos criadores por faixa etária distinguiram o realizador português Diogo Falcão, com "Viver Mata", como melhor cineasta com menos de 30 anos, e o documentário "Deleau: Cinema sem Limites", de Michel La Veaux (Canadá), com o Prémio Sénior.

Entretanto, na Conferência Internacional Cinema -- Arte, Tecnologia, Comunicação, o Prémio Eng. Fernando Gonçalves Lavrador distinguiu os investigadores Bachir Belhamri e Chafik Aaziz, da Université Hassan II de Casablanca, Marrocos, tendo sido atribuida uma menção honrosa a Maria José Bello e Iñaki Iribarren Lineros, da Universidad Austral de Chile.

No total, 14 júris constituídos por 51 individualidades de 12 países atribuíram 25 prémios e 14 menções especiais.

O AVANCA acontece todos os anos em Avanca e é uma organização do Cine-Clube de Avanca e do Município de Estarreja com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual/Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Junta de Freguesia e Paróquia de Avanca, Agrupamento de Escolas de Estarreja, além de várias organizações internacionais e entidades locais.