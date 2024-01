Estreia-se esta quinta-feira nos cinemas um filme português intitulado "A Semente do Mal". Uma película que aposta no sobrenatural com uma pitada de humor.

Este é o primeiro filme de terror do realizador Gabriel Abrantes. Conta a história de um luso-americano que vem a Portugal com a namorada para conhecer a família e acaba por descobrir a mãe, o irmão gémeo e o segredo que ambos guardam.



O cenário de inspiração do filme "A Semente do Mal" é a região de Trás-os-Montes.