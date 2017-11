Filme português "Farpões Baldios" vence Grande Prémio do Festival de Hiroshima

Lusa26 Nov, 2017, 19:21 | Cultura

Primeira obra de Marta Mateus, o filme estreou-se na Quinzaine des Réalisateurs, no Festival de Cannes, em maio deste ano, e venceu em julho o Grande Prémio do Curtas Vila do Conde - International Film Festival.

De acordo com um comunicado da Portugal Film, o documentário foi distinguido no Japão por um júri composto pelos cineastas Rithy Pahn e Albert Serra, e por Kim Dong, presidente do Festival de Busan, na Coreia do Sul.

Realizada este ano, a obra tem também argumento e montagem de Marta Mateus, som de Olivier Blanc e Hugo Leitão, e é uma produção da C.R.I.M. Filmes - Joana Ferreira e Isabel Machado, em co-produção da OPTEC (Sociedade Óptica Técnica) - Abel Ribeiro Chaves, com distribuição da Portugal Film.

Os protagonistas do filme, resistentes de uma velha luta por melhores condições de trabalho, contam a sua história pessoal às gerações de hoje, nas suas próprias palavras.

Estreado em Portugal em setembro, o filme "Farpões Baldios" também recebeu uma Menção Especial no Festival Cineuropa de Santiago de Compostela, em Espanha.

Até ao final do ano, será ainda exibido no Festival de Mar del Plata e no Festival Caminhos do Cinema Português, em Coimbra.

Em julho, quando o filme venceu o Grande Prémio do 25.º Curtas Vila do Conde, no valor de 2.000 euros, o júri do festival sublinhou que o filme "revivifica uma linhagem de obras onde a infância desbloqueia os sofrimentos, os erros e a virtualidades do passado".

No filme participam Maria Clara Madeira, Gonçalo Prudêncio, Maria Catarina Sapata, José Codices, Francisco Barbeiro, Lúcia Canhoto, Mariana Nunes, Tatiana Prudêncio, João Neves, António Prudêncio, Rodrigo Rosas, Tobias Liliu, Joaquim Prudêncio, Augusto Frade, Paula Pelado, Maria Inácia Cunha e Tânia Ramos.

Fátima Mateus, José Guarda, Maria Ludovina Monteiro, João Capitão, Ana Isabel Santos, Cláudia Ramos, Francisco Gomes, João Bravo, José Ramos, José António Jesus, José Manuel Mendes, Luís Manuel Fonseca, Maria Rosa Mendes, Mónica Alexandra Ramos, Pedro Coelho, Roberto Branco, Safir Eizner e Tiago Joaquim Fortio integram também a lista de participantes.