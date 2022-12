Filme português "Fogo Fátuo" nomeado para o Prémio Europeu do Público

Os outros nomeados para o Prémio Lux do Parlamento Europeu são os filmes "Alcarras’", "Burning days’", "Close" e "Triângulo da Tristeza’".



A escolha do filme vencedor será por votaçãodo público e dos eurodeputados. O vencedor será conhecido em Junho de 2023.

As nomeações foram conhecidas durante a cerimónia dos Prémios do Cinema Europeu, onde o filme ''Triângulo da Tristeza'' arrebatou as principais distinções.





O filme do sueco Ruben Östlund recebeu as estatuetas europeias que premeiam a Sétima Arte nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento e Melhor Ator.

A cerimónia de entrega dos Prémios do Cinema Europeu decorreu em Reiquejavique, na Islândia.