Filme português "Grand Tour" no programa do festival Santo Domingo

Num comunicado divulgado esta terça-feira, os organizadores do Santo Domingo Global Film Festival (FCGSD) sublinharam que o programa da 17.ª edição inclui filmes premiados que participaram em grandes festivais internacionais.

"Grand Tour" foi um dos filmes selecionados graças ao Festival de Cinema de Cannes, onde Miguel Gomes venceu o prémio de melhor realização, um feito inédito para o cinema português.

O festival de Santo Domingo, que este ano é dedicado à Índia, vai abrir com o filme "All We Imagine as Light", da realizadora indiana Payal Kapadia, que venceu o Grande Prémio do Júri em Cannes.

"Grand Tour" foi escolhido pela Academia Portuguesa de Cinema, no processo de candidatura aos Óscares, para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional, mas acabou por não chegar aos finalistas.

A obra de Miguel Gomes foi o sexto filme português mais visto nos cinemas de Portugal em 2024, com menos de 12 mil entradas, de acordo com dados do Instituto do Cinema e Audiovisual.