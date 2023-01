Filme português "Ice Merchants" nomeado para os prémios Annie os `Óscares` da animação

"Ice Merchants" está indicado na categoria Melhor Curta-Metragem da 50.ª edição dos Annie Awards, cuja lista de nomeados está disponível no `site` oficial dos prémios.

O filme português compete com "Amok", do húngaro Balázs Turai, "Black Slide", do israelita Uri Lotan, "Love, Dad", da checa Diana Cam Van Nguyen, e "The Flying Sailor", das canadianas Amanda Forbis e Wendy Tilby.

"Ice Merchants", o terceiro filme de João Gonzalez, é sobre perda e laços familiares, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

A partir dessa imagem, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

Esta curta-metragem, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, tem coprodução com Reino Unido e França.

"Ice Merchants" teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem somado vários outros prémios em contexto de festivais, e está entre os finalistas a uma nomeação para os Óscares. Recentemente foi selecionado para a competição de curtas-metragens de animação do festival norte-americano South By Southwest (SXSW), que decorre em março em Austin.

Considerados os `Óscares` do cinema de animação, os prémios Annie distinguem produções de animação, em curta e longa-metragem, e são atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

A 50.ª cerimónia de entrega dos prémios, que se dividem em 32 categorias, está marcada para 25 de fevereiro, em Los Angeles.

Na categoria de Melhor Filme, estão nomeados "Turning Red -- Estranhamente Vermelho", dos estúdios Pixar, "Pinóquio de Guillermo del Toro", da Netflix, "O Gato das Botas: O Último Desejo", da Dreamworks, "The Sea Beast", da Netflix, e "Wendell & Wild", uma produção da Monkeypaw e da Gotham para a Netflix.