Filme português "Lúcido", de Vier, na Competição Imersiva do festival de Cannes

"Desde a projeção de vídeo em grande escala até à realidade virtual, esta seleção ilustra a vitalidade de uma arte em plena evolução que renova as formas de conceber, partilhar e viver as narrativas", refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado no qual são revelados os filmes da Competição Imersiva.

"Lúcido", de Vier, artista multidisciplinar que trabalha nas áreas da animação, da pintura e dos meios imersivos, é uma das "nove experiências inéditas, provenientes de oito países, na corrida pelo prémio de Melhor Obra Imersiva" na terceira edição da Secção Competitiva.

De acordo com informação disponível no `site` da produtora Cola Animation, "Lúcido" é "uma experiência narrativa interativa de realidade virtual".

"Os espaços de `Lúcido` surgiram de uma tentativa de transpor a prática visual de Vier para a realidade virtual. As imagens duplas marcam momentos de transição entre sonhos comuns e sonhos lúcidos. Numa imagem dupla estática, duas realidades coexistem simultaneamente, em `Lúcido`, estas imagens ganham movimento e tridimensionalidade", lê-se no `site`.

Com música de Filipe Raposo, e as vozes de Tadeu Faustino e Rafael Gomes, na versão portuguesa, e de Joshua Dowden e José Maria Forjaz, na versão inglesa, "Lúcido" faz parte da "The Dream Anthology", uma colaboração entre seis estúdios -- Cola Animation (Portugal), Delirium XR (Brasil), Dinamita Animación (Colômbia), Studio Kimchi (Espanha), Robin Studio (Italia) e Ouros Animation (Dinamarca) - que visa promover experiências originais de realidade virtual.

O 79.º Festival de Cinema de Cannes decorre de 12 a 23 de maio e vai contar com filmes de realizadores como Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi e Agnes Jaoui, numa edição que se afirma em defesa do cinema perante a ameaça da Inteligência Artificial.

"A Inteligência Artificial já está presente nos estúdios, nas salas de montagem, no processo criativo. Não vamos fechar os olhos a isso, mas recusamos que dite as regras. A Inteligência Artificial sabe muito bem imitar, mas nunca saberá como sentir", sublinhou a presidente do festival, Iris Knobloch, na conferência de imprensa de apresentação da 79.ª edição, no começo de abril.

A Seleção Oficial inclui "Aquí", do realizador português Tiago Guedes, baseado na `trilogia de Jesus` do escritor sul-africano J.M. Coetzee, que inclui "A infância de Jesus" (2013), "A vida escolar de Jesus" (2015) e "A morte de Jesus" (2019).

"Aquí", com produção da Leopardo filmes, é apresentado na secção Cannes Première, fora de competição.

O filme conta no elenco com Manolo Solo, Patricia López Arnaiz, Álex Peláez, Hugo Encuentra, Daniel Elías, Lambert Wilson, Sergi López e Camille Decourtye, e com a participação especial de Ángela Molina, Itsaso Arana, Fernando Trueba e Albano Jerónimo.

A programação do festival integra também as curtas-metragens "Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio", de Daniel Soares, em estreia mundial, e "Onde Nascem os Pirilampos", de Clara Vieira.

"Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio", com produção das portuguesas O Som e a Fúria e Kid With a Bike com a francesa L`Oeil Vif Productions, está na competição de curtas-metragens e marca o regresso de Daniel Soares a Cannes, onde recebeu uma menção honrosa em 2024 com "Bad for a Moment".

Na secção La Cinef, destinada a filmes de escolas de cinema está a curta-metragem "Onde Nascem os Pirilampos", de Clara Vieira, da Escola Superior de Teatro e Cinema.

Este ano, a Palma de Ouro de carreira será atribuída à atriz e cantora norte-americana Barbra Streisand e ao realizador neozelandês Peter Jackson.

O realizador sul-coreano Park Chan-wook vai presidir o júri da seleção oficial.