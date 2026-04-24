Filme português "Lúcido", de Vier, na Competição Imersiva do festival de Cannes
O filme português "Lúcido", de Vier, tem estreia mundial no 79.º Festival de Cinema de Cannes, em maio, integrado na secção paralela Competição Imersiva, na qual competem "nove experiências inéditas", foi hoje anunciado.
"Desde a projeção de vídeo em grande escala até à realidade virtual, esta seleção ilustra a vitalidade de uma arte em plena evolução que renova as formas de conceber, partilhar e viver as narrativas", refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado no qual são revelados os filmes da Competição Imersiva.
"Lúcido", de Vier, artista multidisciplinar que trabalha nas áreas da animação, da pintura e dos meios imersivos, é uma das "nove experiências inéditas, provenientes de oito países, na corrida pelo prémio de Melhor Obra Imersiva" na terceira edição da Secção Competitiva.
De acordo com informação disponível no `site` da produtora Cola Animation, "Lúcido" é "uma experiência narrativa interativa de realidade virtual".
"Os espaços de `Lúcido` surgiram de uma tentativa de transpor a prática visual de Vier para a realidade virtual. As imagens duplas marcam momentos de transição entre sonhos comuns e sonhos lúcidos. Numa imagem dupla estática, duas realidades coexistem simultaneamente, em `Lúcido`, estas imagens ganham movimento e tridimensionalidade", lê-se no `site`.
Com música de Filipe Raposo, e as vozes de Tadeu Faustino e Rafael Gomes, na versão portuguesa, e de Joshua Dowden e José Maria Forjaz, na versão inglesa, "Lúcido" faz parte da "The Dream Anthology", uma colaboração entre seis estúdios -- Cola Animation (Portugal), Delirium XR (Brasil), Dinamita Animación (Colômbia), Studio Kimchi (Espanha), Robin Studio (Italia) e Ouros Animation (Dinamarca) - que visa promover experiências originais de realidade virtual.
O 79.º Festival de Cinema de Cannes decorre de 12 a 23 de maio e vai contar com filmes de realizadores como Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi e Agnes Jaoui, numa edição que se afirma em defesa do cinema perante a ameaça da Inteligência Artificial.
"A Inteligência Artificial já está presente nos estúdios, nas salas de montagem, no processo criativo. Não vamos fechar os olhos a isso, mas recusamos que dite as regras. A Inteligência Artificial sabe muito bem imitar, mas nunca saberá como sentir", sublinhou a presidente do festival, Iris Knobloch, na conferência de imprensa de apresentação da 79.ª edição, no começo de abril.
A Seleção Oficial inclui "Aquí", do realizador português Tiago Guedes, baseado na `trilogia de Jesus` do escritor sul-africano J.M. Coetzee, que inclui "A infância de Jesus" (2013), "A vida escolar de Jesus" (2015) e "A morte de Jesus" (2019).
"Aquí", com produção da Leopardo filmes, é apresentado na secção Cannes Première, fora de competição.
O filme conta no elenco com Manolo Solo, Patricia López Arnaiz, Álex Peláez, Hugo Encuentra, Daniel Elías, Lambert Wilson, Sergi López e Camille Decourtye, e com a participação especial de Ángela Molina, Itsaso Arana, Fernando Trueba e Albano Jerónimo.
A programação do festival integra também as curtas-metragens "Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio", de Daniel Soares, em estreia mundial, e "Onde Nascem os Pirilampos", de Clara Vieira.
"Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio", com produção das portuguesas O Som e a Fúria e Kid With a Bike com a francesa L`Oeil Vif Productions, está na competição de curtas-metragens e marca o regresso de Daniel Soares a Cannes, onde recebeu uma menção honrosa em 2024 com "Bad for a Moment".
Na secção La Cinef, destinada a filmes de escolas de cinema está a curta-metragem "Onde Nascem os Pirilampos", de Clara Vieira, da Escola Superior de Teatro e Cinema.
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