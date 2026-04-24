Filme "Projeto Global" retrata em ficção factos reais sobre o movimento FP25 Abril

A narrativa decorre em Lisboa, numa fase sensível da jovem democracia portuguesa, marcada pela ação armada das Forças Populares 25 de Abril (FP-25). Trata-se do primeiro registo cinematográfico de ficção dedicado a este movimento, abrindo espaço no cinema português para revisitar um capítulo complexo e pouco representado da história contemporânea do país.



Mais do que uma reconstituição histórica, “Projecto Global” propõe uma reflexão sobre o destino dos ideais revolucionários no período pós-25 de Abril, interrogando o momento em que a ação política se fragmenta e a violência passa a ser encarada como forma de resistência.

Margarida Vaz – RTP Antena 1







Este fim-de-semana, quando se assinalam os 52 anos da revolução dos cravos, vão realizar-se sessões especiais com a presença do realizador Ivo Ferreira e do elenco.