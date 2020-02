Filme sul-coreano "Parasita" domina cerimónia dos Óscares

Foi a primeira vez que um filme que não é falado em língua inglesa venceu o Óscar mais desejado: o de Melhor Filme. "Parasita", do sul-coreano Bong Joon Ho, foi o grande galardoado da noite.







A película, uma longa-metragem que junta comédia negra e a crítica das injustiças sociais, venceu os quatro principais prémios das seis categorias para a qual estava nomeada.





Os outros candidatos ao Óscar de melhor filme eram os filmes "1917", "O Irlandês", "Jojo Rabbit", "Joker", "Mulherzinhas", "Marriage Story", "Le Mans'66: O Duelo" e "Era Uma Vez em... Hollywood".







"Joker" era o filme com maior número de nomeações, mas venceu em apenas duas categorias: o Óscar de Melhor Ator, para Joaquin Phoenix, e Melhor Banda Sonora, de Hildur Guðnadóttir.







Renée Zelweeger venceu na categoria de Melhor Atriz pela interpretação em "Judy".





Um dos grandes favoritos destes Óscares era "1917", que contava com dez nomeações. Venceu três Óscares, nas categorias de Melhor Mistura de Som (Mark Taylor e Stuart Wilson), Melhores Efeitos Visuais (Guillaume Rocheron, Greg Butler e Dominic Tuohy) e Melhor Fotografia (Roger Deakins).





"Era Uma Vez... em Hollywood" também estava nomeado para dez categorias, tendo arrecadado dois prémios: o de Melhor Ator Secundário, para Brad Pitt, e Melhor Cenografia, de Barbara Ling e Nancy Haigh. "Marriage Story", produção da Netflix, venceu na categoria de Melhor Atriz Secundária, com Laura Dern.







"Le Mans '66: O Duelo" tinha quatro nomeações e acabou a noite com dois Óscares: de Melhor Montagem e Melhor Montagem de Som. O filme "Jojo Rabbit" venceu na categoria de Melhor Argumento Adaptado e "Mulherzinhas" ganhou na caregoria de Melhor Guarda-Roupa. O Óscar de Melhor Caracterização foi entregue a "Bombshell - O Escândalo".





O filme da Pixar "Toy Story 4" venceu o Óscar de Mehor Animação e "Hair Love" ganhou o prémio de Melhor Curta-Metragem de Animação. "American Factory", de Steven Bognar, Julia Reichert e Jeff Reichert, foi escolhido para Melhor Documentário.





Veja a lista completa de vencedores dos Óscares:







Melhor filme:

"Parasitas" - Kwak Sin Ae e Bong Joon Ho"Parasitas" - Bong Joon HoJoaquin Phoenix - "Joker"Brad Pitt - "Era Uma Vez em... Hollywood"Renée Zellweger - "Judy"Laura Dern - "Marriage Story""1917" - Roger Deakins"Jojo Rabbit" - Taika Waititi"Parasitas" - Bong Joon Ho & Han Jin Won"Parasitas" - Bong Joon Ho (Coreia do Sul)"Toy Story 4" - Josh Cooley, Mark Nielsen e Jonas Rivera"Hair Love" - Matthew A. Cherry e Karen Rupert Toliver"American Factory" - Steven Bognar, Julia Reichert e Jeff Reichert"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" - Carol Dysinger e Elena Andreicheva"The Neighbors' Window" - Marshall Curry"Era Uma Vez... em Hollywood" - Barbara Ling e Nancy Haigh"Le Mans '66: O Duelo" - Michael McCusker e Andrew Buckland"Bombshell - O Escândalo" - Kazu Hiro, Anne Morgan e Vivian Baker"Mulherzinhas" - Jacqueline Durran"Joker" - Hildur Guðnadóttir"(I'm Gonna) Love Me Again", de "Rocketman", Elton John e Bernie Taupin"Le Mans '66: O Duelo" - Donald Sylvester"1917" - Mark Taylor e Stuart Wilson

"1917" - Guillaume Rocheron, Greg Butler e Dominic Tuohy