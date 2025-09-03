Filme "The Voice of Hind Rajab" sobre Gaza causa emoção no festival de Veneza

"The Voice of Hind Rajab", filme integrado na competição oficial do festival de Veneza, relata a história verídica de uma menina palestiniana de cinco anos que foi encontrada sem vida, em janeiro de 2024, em Gaza, dentro de um carro onde seguia com tios e primos, alvo de um ataque israelita.

Antes de morrer, Hind Rajab passou várias horas ao telefone com paramédicos do Crescente Vermelho, enquanto o carro era alvejado por militares e os familiares eram assassinados, e essas gravações serviram de base para o filme de Kaouther Ben Hania, exibido hoje em Veneza.

"Os media apresentam as mortes em Gaza como danos colaterais. Acho isso desumanizante e é por isso que o cinema, a arte e todas as formas de expressão são tão importantes para dar voz e rosto a essas pessoas", disse hoje a realizadora numa conferência de imprensa, antes de ter pisado a passadeira vermelha de Veneza, empunhando um retrato de Hind Rajab, e antes da estreia do filme em sala.

O filme contou com apoio à produção de nomes como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuaron e Jonathan Glazer.

De acordo com relatos da imprensa especializada, a estreia foi acolhida com emoção, com um longo aplauso do público, durante 22 minutos, foram erguidas bandeiras da Palestina e ouviram-se gritos de "Palestina Livre", refere a revista Variety.

"The voice of Hind Rajab", que é um dos fortes candidatos a vencer o Leão de Ouro, é o filme escolhido pela Tunísia na corrida aos Óscares de 2026.

A 82.ª edição do Festival de Cinema de Veneza começou a 27 de agosto e termina no sábado, 06 de setembro.

Aproveitando a realização do festival, no sábado passado milhares de pessoas participaram numa marcha, em Veneza, em defesa da Palestina e contra os ataques de Israel em Gaza.

O protesto foi organizado pelo coletivo Venice4Palestine, composto por trabalhadores do setor do cinema em Itália, e por sindicatos e outras organizações do país, com o objetivo de capitalizar a atenção mediática internacional para a guerra em Gaza.