Filme "The Voice of Hind Rajab" sobre Gaza causa emoção no festival de Veneza
A guerra em Gaza entrou hoje pelo Festival de Cinema de Veneza, que decorre em Itália, através do filme "The Voice of Hind Rajab", da realizadora tunisina Kaouther Ben Hania, sobre uma menina palestiniana morta pelo exército de Israel.
"The Voice of Hind Rajab", filme integrado na competição oficial do festival de Veneza, relata a história verídica de uma menina palestiniana de cinco anos que foi encontrada sem vida, em janeiro de 2024, em Gaza, dentro de um carro onde seguia com tios e primos, alvo de um ataque israelita.
Antes de morrer, Hind Rajab passou várias horas ao telefone com paramédicos do Crescente Vermelho, enquanto o carro era alvejado por militares e os familiares eram assassinados, e essas gravações serviram de base para o filme de Kaouther Ben Hania, exibido hoje em Veneza.
"Os media apresentam as mortes em Gaza como danos colaterais. Acho isso desumanizante e é por isso que o cinema, a arte e todas as formas de expressão são tão importantes para dar voz e rosto a essas pessoas", disse hoje a realizadora numa conferência de imprensa, antes de ter pisado a passadeira vermelha de Veneza, empunhando um retrato de Hind Rajab, e antes da estreia do filme em sala.
O filme contou com apoio à produção de nomes como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuaron e Jonathan Glazer.
De acordo com relatos da imprensa especializada, a estreia foi acolhida com emoção, com um longo aplauso do público, durante 22 minutos, foram erguidas bandeiras da Palestina e ouviram-se gritos de "Palestina Livre", refere a revista Variety.
"The voice of Hind Rajab", que é um dos fortes candidatos a vencer o Leão de Ouro, é o filme escolhido pela Tunísia na corrida aos Óscares de 2026.
A 82.ª edição do Festival de Cinema de Veneza começou a 27 de agosto e termina no sábado, 06 de setembro.
Aproveitando a realização do festival, no sábado passado milhares de pessoas participaram numa marcha, em Veneza, em defesa da Palestina e contra os ataques de Israel em Gaza.
O protesto foi organizado pelo coletivo Venice4Palestine, composto por trabalhadores do setor do cinema em Itália, e por sindicatos e outras organizações do país, com o objetivo de capitalizar a atenção mediática internacional para a guerra em Gaza.