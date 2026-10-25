Filme "Virgem Fandango" com dupla distinção no Prémio Nacional de Animação

Este prémio é uma iniciativa da associação cultural Casa da Animação e os filmes vencedores foram atribuídos no decorrer da Festa Mundial da Animação, no Sala-Estúdio Perpétuo, no Porto.

De acordo com a Casa da Animação, a curta-metragem "Virgem Fandango" venceu o prémio do público e o prémio de Melhor Filme de coprodução portuguesa.

"Virgem Fandango" é uma coprodução entre Portugal e Canadá que, do ponto de vista técnico e artístico, se destaca pela utilização de 12 mil azulejos portugueses pintados à mão e posteriormente animados em `stop motion`.

É um filme musical que, segundo a sinopse, fala sobre "mulheres célebres da história na luta pela igualdade", tendo já sido apresentado em vários festivais, nomeadamente em França, Suíça ou Portugal.

Na categoria de Filmes de Profissionais, o prémio de Melhor Filme foi para "Terminal", de Alexandre Siqueira, que teve já estreia mundial no Festival de Cinema de Toronto (Canadá), onde recebeu uma menção honrosa.

O filme surgiu da "urgência em explorar o invisível: O peso do silêncio, a elasticidade do tempo com o aproximar de uma despedida e o sagrado, porém profundamente humano, território do amor materno", como explica o realizador em nota de imprensa.

"Greenhouse", de Ana Miranda, produzido pela Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia, venceu na categoria de Filme de Escolas, e "Catrapum", feito por alunos da Escola de Caíde de Rei (Lousada), foi considerado o melhor Filme de Oficinas.

O Prémio Nacional de Animação é uma das iniciativas promovidas pela Casa da Animação para reconhecer o mérito de quem trabalha em animação.

A Casa da Animação surgiu oficialmente em 2001, no âmbito de Porto - Capital Europeia da Cultura, como uma estrutura para promover o cinema de animação e agregar profissionais do setor, tendo sido presidida nos primeiros anos por Abi Feijó.

Os filmes distinguidos nesta edição do Prémio Nacional de Animação vão ser exibidos hoje, domingo, na Sala-Estúdio Perpétuo, no Porto.