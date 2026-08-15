Filme "You don`t belong here", de Florin Serban, venceu o Leopardo de Ouro do Festival de Locarno

Florin Serban, cineasta destacado da "Nova Vaga Romena", explicou no `site` do festival que o seu "filme é, acima de tudo, um retrato de uma forma de ver o mundo que talvez esteja a desaparecer, ou, talvez, que devesse estar a desaparecer."

Com mais de duas horas e meia de duração e banhado em cores sombrias, frequentemente envolto em escuridão, este drama explora a relação entre Marius, médico-chefe do hospital da sua pequena cidade natal, e o seu filho adolescente, Ioan, que criou sozinho desde a morte da mulher, explica a Agência noticiosa France Presse.

Um profissional seguro de si, Marius desconhece por completo o que o filho faz à noite, deambulando pela cidade de bicicleta e vandalizando carros com um grupo de justiceiros mascarados. O mundo de Marius vira de pernas para o ar quando descobre que a polícia suspeita que o seu filho é um assassino, resume o festival.

O júri elogiou, em comunicado, "a força do seu argumento, a singularidade da sua visão e o seu domínio excecional da linguagem cinematográfica".

Dezassete filmes competiram pelo Leopardo de Ouro.

Depois da filosofia e do jornalismo, Florin Serban estudou realização na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, impulsionado desde a adolescência pelo desejo de fazer cinema. A sua primeira longa-metragem, "If I Want to Whistle, I Whistle" (2010), ganhou vários prémios, incluindo o Urso de Prata no Festival de Berlim.

Com "You don`t belong here" ("Não Pertences Aqui"), o realizador romeno, de 51 anos, regressa às longas-metragens após um hiato de oito anos, período em que fundou uma escola de teatro.

O Leopardo de Ouro, a mais alta distinção deste festival de cinema realizado todos os verões na cidade suíça nas margens do Lago Maggiore, é acompanhado por um prémio de 75.000 francos suíços (79.700 euros) dividido entre o realizador e o produtor.

Desde 2023 que são atribuídos dois prémios de interpretação sem distinção de género. Este ano, o júri premiou Monica Bellucci por "Kettice", de Giovanni Tortorici, um filme sobre a busca de identidade e o desejo de liberdade entre adolescentes, e a atriz sul-coreana Kim Minhee por "Nowhere to Lay My Eyes", de Hong Sangsoo, a história de um irmão e uma irmã que visitam a mãe na Ilha de Jeju.