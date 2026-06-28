Filmes "Chicas Tristes" e "Mofo" premiados no Festival FEST de Espinho

"Chicas Tristes", longa-metragem da realizadora mexicana Fernanda Tovar, recebeu o Lince de Ouro de Ficção, com o júri a sublinhar a abordagem às dificuldades do crescimento e a elogiar a "belíssima ode à humanidade, conduzida por um olhar profundamente imaginativo, vibrante, rigoroso e terno".

Em nota de imprensa, a organização do FEST revelou ainda que o Lince de Ouro de melhor longa-metragem de documentário foi para "The Ground Beneath Our Feet", de Yrsa Roca Fannberg, sobre a dignidade no fim da vida.

Nas categorias de curta-metragem, foram atribuídos os Linces de Prata de Ficção a "Nobody Knows The World", de Roddy Dextre, e de Documentário a "Their Eyes", de Nicolas Gourault.

O Lince de Prata de Melhor Animação foi atribuído a "Poor Marciano", de Alex Rey, e o de Filme Experimental para "Water Sports", de Whammy Alcazaren.

O festival premiou ainda a realizadora libanesa Carly Hanna com o Grande Prémio Nacional pela curta-metragem de produção portuguesa "Mofo", pela forma "honesta como aborda a perda, onde a memória permanece inscrita no bolor que se espalha pelas divisões da casa".

A curta-metragem "First Summerr", de Heo Gayoung, venceu o prémio de escola.

O público do festival elegeu dois filmes: "Truly Naked", de Muriel d`Ansembourg, e "Ivar", de Markus Tangre.

Da 22.ª edição do FEST - Festival Novo Cinema, Novos Realizadores, que termina hoje, destacou-se ainda uma retrospetiva ao realizador polaco Andrzej Wajda (1926-2016).