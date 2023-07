Para se associar à Jornada Mundial da Juventude, a Cinemateca Portuguesa propõe um ciclo de cinema com filmes preferidos do papa Francisco: O Cinema Segundo Francisco.

Até segunda-feira, a Cinemateca vai projetar cinco filmes favoritos do papa Francisco: ''A Estrada'', de Federico Fellini. “Rapsódia em agosto”, de Akira Kurosawa, “A festa de Babette”, de Gabriel Axel, “Esposos perante Deus”, de Mario Camerini, e “As crianças olham Para nós”, de Vittorio de Sica.



''La Strada'', ''A Estrada'', um dos filmes mais conhecidos do realizador italiano Federico Fellini, marca o arranque do ciclo de Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.