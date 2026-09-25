Filmes "Maria Vitória" e "Terra Vil" candidatos a nomeação para prémios Goya de Espanha

A Academia Portuguesa de Cinema submeteu "Maria Vitória", de Mário Patrocínio, a uma nomeação para Melhor Filme Ibero-Americano, e "Terra Vil" para Melhor Filme Europeu.

"Maria Vitória" é interpretado por Mariana Cardoso, Miguel Borges e Miguel Nunes, atores que compõem o núcleo familiar desta história rodada na região da Serra da Estrela.

O título do filme remete para a personagem principal, uma adolescente (Mariana Cardoso) do interior do país, para quem o pai (Miguel Borges) sonha um futuro como guarda-redes profissional, num clube numa grande cidade. Há ainda o irmão (Miguel Nunes), que regressa à aldeia depois de vários anos emigrado, confrontando a família com mágoas do passado, nomeadamente sobre a mãe, que morreu num grande incêndio que assolou a região.

A história de amparo entre duas famílias fragmentadas é o centro do filme "Terra Vil", uma ficção na qual o realizador Luís Campos quis também retratar uma comunidade e uma região marcadas pela tragédia de Entre-os-Rios, ocorrida há 25 anos.

A cerimónia dos Goya está marcada para 27 de fevereiro de 2027, em Barcelona.

Além dos Goya, a Academia Portuguesa de Cinema também escolheu filmes portugueses como candidatos a nomeações para os prémios Macondo, na Colômbia, e Colibrí, no Equador, atribuídos por academias congéneres.

Para os prémios Colibrí, cujos nomeados serão conhecidos a 20 de outubro e a cerimónia está marcada para 20 de novembro, é candidato "O Riso e a Faca", de Pedro Pinho, na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano.

Para os prémios colombianos Macondo, que serão atribuídos a 01 de novembro, a academia submeteu "A memória do cheiro das coisas", de António Ferreira, para Melhor Filme Ibero-Americano, mas não chegou à fase de nomeados.

"A memória do cheiro das Coisas", de António Ferreira, é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares 2027.