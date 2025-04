Filmes "O riso e a faca" de Pedro Pinho e "Magalhães" de Lav Diaz escolhidos para Cannes

Em comunicado, o festival explica que com o anúncio de hoje fica completa a seleção oficial de filmes para a 78.ª edição, prevista de 13 a 24 de maio.

Na secção "Un Certain Regard" figura "O riso e a faca", segunda longa-metragem de ficção de Pedro Pinho, oito anos depois de "A fábrica de nada" (2017) que, em Cannes, recebeu um prémio da crítica na Quinzena de Cineastas.

"O riso e a faca" segue a história de Sérgio, "um engenheiro ambiental que viaja para uma metrópole da África Ocidental", a fim de trabalhar "numa organização não-governamental na construção de uma estrada entre o deserto e a selva", lê-se na sinopse divulgada pela produtora Uma Pedra no Sapato, que coproduziu juntamente com a Terratreme Filmes.

Na narrativa, Sérgio "envolve-se numa relação íntima, mas desequilibrada com dois habitantes da cidade, Diara e Gui. À medida que se adentra nas dinâmicas neocoloniais da comunidade de expatriados, esse laço frágil torna-se o seu único refúgio perante a solidão ou a barbárie", refere a sinopse.

O filme conta com as interpretações de Sérgio Coragem, Cleo Diára e Jonathan Guilherme nos principais papéis.

Pedro Pinho, que cofundou o coletivo de produção Terratreme, é autor de, entre outros, "Bab Sebta", documentário coassinado com Frederico Lobo, a média-metragem "Um fim do mundo", e o documentário "As cidades e as trocas", correalizado com Luísa Homem.

No programa "Cannes Première" estará o filme "Magalhães", do realizador filipino Lav Diaz, coproduzido pela Rosa Filmes, que teve filmagens em Portugal e em Espanha.

"Magalhães" é protagonizado pelo ator mexicano Gael García Bernal no papel do navegador português Fernão de Magalhães (1480-1521), que encetou a viagem de circum-navegação e morreu nas Filipinas.

No início de abril -- dias antes do anúncio da programação de Cannes -, Lav Diaz afirmou às publicações Deadline e Screen Daily que "Magalhães" é um projeto no qual está a trabalhar há vários anos e que terá cerca de nove horas de duração, mas no festival deverá ser mostrada uma versão mais curta.

Inicialmente o filme tinha como título "Beatriz -- A Mulher", numa referência à mulher de Fernão de Magalhães -- Beatriz Barbosa de Magalhães -, mas o realizador mudou o foco da narrativa para a perspetiva dos filipinos.

"Não se trata mais de uma perspetiva dos europeus. É mais sob o ponto de vista do sudeste asiático. Sempre que fazemos coisas históricas relacionadas com a Europa ou com a América, a questão é sempre do lado do homem branco e eu quero equilibrar isso", disse o realizador à Screen Daily.

Segundo esta publicação, o filme é uma coprodução entre as Filipinas (Epicmedia Productions), Espanha (Andergraun Films) e Portugal, através da Rosa Filmes, com a qual Lav Diaz já trabalhou. O filme conta com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Da programação já anunciada pelo festival de Cannes faz parte o filme "Era uma vez em Gaza", dos irmãos palestinianos Arab e Tarzan Nasser, com coprodução portuguesa pela Ukbar Filmes, também na secção "Un Certain Regard".

A longa-metragem "Entroncamento", do realizador português Pedro Cabeleira, foi selecionada para o programa ACID Cannes, paralelo ao festival.

No mercado do filme, uma área de negócio e apresentação de projetos, será mostrado o projeto de longa-metragem de animação "Ana, en passant", de Fernanda Salgado, que resultará de uma coprodução da portuguesa Sardinha em Lata com a brasileira Apiário.