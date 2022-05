Filmes portugueses em competição no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara

De acordo com informação disponível no `site` oficial do festival, "Ice Merchants" está integrado na secção competitiva Rigo Mora, e, "Água nas guelras", na subsecção Documentário da competição Curta-Metragem Iberoamericana.

A animação "Ice Merchants", terceira obra de João Gonzalez, é uma coprodução entre Portugal, França e Reino Unido.

Segundo a sinopse, "Ice Merchants" é sobre um homem e o seu filho, que vivem no alto de um precipício, de onde saltam todos os dias de paraquedas para fornecer gelo à aldeia, situada numa planície.

No filme, João Gonzalez assina a realização, direção de arte, composição e interpretação da banda sonora. O trabalho de animação contou com a colaboração da polaca Ala Nunu.

Antes do Festival Internacional de Guadalajara, o filme de João Gonzalez será apresentado na Semana da Crítica, do Festival de Cinema de Cannes, marcado para maio em França, onde estará em competição.

João Gonzalez, nascido no Porto, em 1996, é ainda autor dos filmes "The Voyager" (2017) e "Nestor" (2019), feitos em contexto escolar em Portugal e no Reino Unido.

"Água nas guelras", de Marco Schiavon, estreou-se em outubro do ano passado no festival Sole Luna, em Treviso, Itália.

Rodado no Arquipélago dos Açores, "Água nas guelras" aborda, segundo a produtora Ethnos, "uma história de mudança de vida, sobre o encontrar a própria raiz, a própria casa, no sentido mais profundo desta palavra".

O 37.º Festival Internacional de Cinema de Guadalajara decorre entre 10 e 18 de junho.