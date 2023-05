Filmes portugueses "Mal Viver" e "Viver Mal" em estreia

Foto: ©73ª Berlinale/DR

Esta quinta-feira é dia de estreias no grande ecrã com dois filmes do realizador João Canijo que se complementam. Com os nomes "Mal Viver" e "Viver Mal", estes filmes retratam convulsões de uma família que aborda as relações humanas e os seus fantasmas.