Filomena Costa vence primeira edição de Prémio Literário de Ficção Científica Mariano Gago

Na opinião do júri, "a obra distinguida revela maturidade literária, domínio da linguagem e capacidade de construção simbólica", além de que "articula uma atmosfera densa e inquietante com o seu oposto", numa abordagem delicada da memória e das relações humanas.

"As personagens que protagonizam as múltiplas narrativas desta obra atravessam fronteiras entre o real e o onírico, entre a memória e o delírio, encenando uma reflexão profunda sobre o tempo, a identidade, o peso da herança e uma inevitável repetição dos ciclos humanos levando a narrativa a uma dimensão metafísica e epistemológica: a fronteira entre vida e morte, sonho e realidade, passado e futuro", acrescenta a ata do júri, composto pelos autores Afonso Cruz, Safaa Dib e Roberto Mendes.

O Prémio Literário de Ficção Científica Mariano Gago/Era Uma Voz tem o patrocínio da Ciência Viva -- Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e pretende incentivar a escrita de ficção cientifica em Portugal.

Esta distinção reconhece na imaginação literária o mesmo impulso de futuro que guiou a vida e a obra de Mariano Gago, ou seja, a convicção de que Ciência, Conhecimento e Criação são forças inseparáveis para compreender e transformar o mundo, acrescentam os promotores do prémio.

Filomena Costa é professora de Filosofia, no ensino secundário, mestre em Filosofia Moderna e Contemporânea, pela Universidade do Porto, com formação em Filosofia para Crianças.

Em 2013, venceu o VIII Concurso Literário Nacional -- Conto Infantil de Cabeceiras de Basto.

Publicou "A Terra do Meio" e "O Mundo do Avesso", trabalhos direcionados para o público infantojuvenil, e tem vários textos publicados em antologias, nomeadamente "Uma Cidade com Alma", "Minha Mãe", "Natal em Palavras", "Poesia Portuguesa Contemporânea", "Liberdade", "Três Quartos de um Amor", "Entre o Sono e o "Sonho".