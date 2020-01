Finalização de "As Mil e Uma Noites" e outros inéditos nas novidades da E-Primatur

Quase dois anos depois da publicação do primeiro volume de "As Mil e Uma Noites", a E-Primatur vai finalizar a tradução desta obra-prima da literatura universal em dois volumes.

O segundo volume termina a tradução feita por Hugo Maia a partir dos manuscritos mais antigos existentes, ao passo que o terceiro volume contempla a continuação de histórias inacabadas e outras versões e histórias complementares, a partir de manuscritos tardios, revelou à Lusa o editor Hugo Xavier.

A mesma chancela vai editar as obras completas de Bernardo Santareno, lançando este ano - em que se assinala o centenário do escritor português - o primeiro de três volumes a coligir toda a sua produção literária.

Outra novidade que a E-Primatur traz em 2020 é a primeira tradução portuguesa de "Contos e Apólogos", do pensador francês Jean-Jacques Rousseau, "um pequeno livro em que a filosofia é aplicada à ficção e vice-versa".

"Homens na Prisão", romance político de Victor Serge, autor de "O caso do Camarada Tulaev", também editado nesta chancela, é outro dos destaques da editora, que a descreve como "uma obra brutal e clarividente sobre a forma como os regimes políticos procuraram esmagar as correntes subversivas ao longo do século XX", um livro baseado nas experiências de vida do autor.

Outra novidade é o lançamento de "À noite no Expresso da Galáxia", do escritor japonês Kenji Myiazawa, tido como o equivalente de "O principezinho", na literatura asiática.

Traduzida diretamente da língua original, esta história traça a viagem, através do universo, de uma criança no comboio expresso, que atravessa a galáxia, todas as noites.

A E-Primatur vai apostar também na tradução direta do original persa de "O Mocho Cego", de Sadeq Hedayat, considerada uma das obras-primas da literatura iraniana, e que faz parte da lista de obras representativas da Humanidade da UNESCO.

Segundo Hugo Xavier, trata-se de "uma obra notável, poética e cruel ao mesmo tempo sobre a vida de um artista numa realidade atroz e inóspita".

Ainda sem título definitivo, também chega este ano às livrarias o primeiro de dois volumes que vão reunir a ficção curta completa do escritor russo Mikhail Bulgakov, traduzida a partir do russo.

"Os Sete Pilares da Sabedoria", obra prima de T. E. Lawrence (conhecido como "Lawrence da Arábia"), e uma das obras mais influentes do século XX, surge com uma nova tradução, cerca de três décadas após o seu aparecimento no catálogo da Europa-América.

Trata-se de um romance que é simultaneamente político, social, de aventuras, livro de viagem, tratado filosófico e humano, "sem par no mundo da literatura".

Noutra chancela da editora, Bookbuilders, serão editados "Reflexões de um Cineasta", de Serguei Eisenstein, obra sobre a história e teoria do cinema, precedida de um estudo crítico do também cineasta José Fonseca e Costa, "História da ETA", de Diogo Noivo, perito nacional em questões de segurança e terrorismo internacional, e "História dos Povos Árabes", de Albert Hourani, uma obra historiográfica que, com sucessivas atualizações, continua "incontornável e fascinante".

A Bookbuilders vai também publicar "Economia e Sociedade", de Karl Polanyi, um conjunto de "ensaios marcantes" de um dos grandes pensadores do século XX, que traça os elos entre as políticas económicas e as suas consequências sociais.

Finalmente, na chancela Livro B, coleção de livrinhos de capa preta lançada originalmente pela Editorial Estampa e recuperada em 2019 pela E-Primatur, vai ser publicada "A Dança dos Ossos", uma antologia do conto gótico luso-brasileiro, organizada por Ricardo Lourenço e com prefácio de António Monteiro.

"Trata-se da primeira antologia focada nos paralelos da ficção curta luso-brasileira e num género que é absolutamente fundamental para a compreensão da nossa literatura moderna", destaca Hugo Xavier.

Outras novidades a serem editadas pela Livro B são "O Rei de Amarelo", de Robert W. Chambres, primeira tradução integral feita em Portugal desta obra-prima da literatura norte-americana, e "Metropolis", de Thea Von Harbou, companheira de Fritz Lang e autora da maior parte dos argumentos dos filmes da fase muda do realizador.

No caso específico de "Metropolis", Thea Von Harbou publicou primeiro um romance, que depois trabalhou para o guião do filme de ficção científica dirigido por Fritz Lang, que se consagraria como um dos grandes expoentes do expressionismo alemão.

Esta será a primeira tradução em língua portuguesa feita a partir do original alemão.