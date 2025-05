FITEI começa hoje e terá 16 espetáculos

Com direção de Gonçalo Amorim, o festival abre com várias apresentações: no Teatro Carlos Alberto (TeCA), no Porto, dá-se a estreia nacional de “Vampyr” (repete na quinta-feira), da dramaturga e encenadora chilena Manuela Infante, enquanto no Constantino Nery, em Matosinhos, sobe ao palco “Sexo e Morte: Entre Estados Libidinais e Liminares”, com direção artística de Aura.



Até dia 25 de maio, vai ser possível assistir a espetáculos nacionais e internacionais que vão de “Anna Karenina”, de Tolstoi, com encenação da espanhola Carme Portaceli, no Teatro Nacional São João, no Porto, às estreias nacionais de “Kill Me”, da argentina Mariana Otero, no Rivoli, também no Porto, e “Gaivota”, do também argentino Guillermo Cacace, a partir de Tchekov, que vai passar pelo São João e pelo Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.



Além destes 16 espetáculos, o FITEI conta com residências artísticas, concertos, exposições, conversas, livros e festas, um conjunto de exercícios e espetáculos com as escolas de teatro do Porto, ações de formação e encontros para programadores, entre outras atividades.