"Flow" vence Prémio do Público Lux do Parlamento Europeu e da Academia Europeia de Cinema

Dirigido por Gints Zilbalodis, "Flow" teve estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes em maio do ano passado e foi o primeiro filme letão a conquistar um Óscar da Academia de Hollywood, deixando para trás produções como "Divertida Mente 2" e "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves".

O filme, que tem coprodução francesa e belga, acompanha o gato Flow numa viagem por um mundo sem humanos, onde tem de trabalhar em conjunto com outras espécies para sobreviver a desafios sem precedentes.

Quando recebeu o Óscar, em Los Angeles, o realizador reforçou a importância de cada um saber cooperar com todos os outros. "Estamos todos no mesmo barco", disse então Zilbalodis. "Temos de ultrapassar as nossas diferenças e encontrar formas de trabalhar juntos".

O palmarés de "Flow - À Deriva", que chegou às salas portuguesas de cinema em 20 de fevereiro, tem já no seu palmarés o prémio de Melhor Filme de Animação nos Globos de Ouro de 2025 e foi nomeado para os Prémios Annie e para os Prémios Bafta da Academia Britânica de Cinema.

Além de conquistar o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação, foi ainda nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

Para o Prémio do Público Lux, "Flow - À Deriva" competia com "Animal", de Sofia Exarchou (Grécia, Áustria, Roménia, Chipre e Bulgária), "Dahomey", de Mati Diop (França, Senegal e Benin), "Intercepted", de Oksana Karpovych (Canadá, França e Ucrânia), e "O silêncio de Julie", de Leonardo Van Dijl (Bélgica e Suécia).

Organizado pelo Parlamento Europeu e pela Academia Europeia de Cinema, em parceria com a Comissão Europeia e a Europa Cinemas, o Prémio do Público Lux combina as votações do público europeu e as dos eurodeputados, em dois universos com igual peso (50%) no resultado final.

O Parlamento Europeu criou o Prémio de Cinema Lux em 2007 com o objetivo de apoiar a distribuição de filmes europeus "que reflitam a diversidade cultural na Europa e fora dela, e que abordem questões de interesse comum, como a dignidade humana, a igualdade, a não discriminação, a inclusão, a tolerância, a justiça e a solidariedade".

O prémio promove a legendagem de todos os filmes finalistas nas 24 línguas oficiais da União Europeia, e a projeção gratuita no espaço europeu, antecedendo a votação do público.