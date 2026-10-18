Fólio 2027 vai assinalar os 500 anos da morte de Maquiavel sob o tema "Quem conta o Mundo?"

Em 2027, assinalam-se os 500 anos da morte de Nicolau Maquiavel e "o seu pensamento oferece-nos um ponto de partida para interrogar a relação entre a realidade, as aparências e o poder da palavra", anunciou o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel, no encerramento da 11.ª edição do Fólio.

De acordo com o autarca deste concelho, do distrito de Leiria, a 12.ª edição do festival decorrerá de 07 a 17 de outubro de 2027.

A organização divulgou hoje que "a literatura estará no centro" da pergunta que dá título ao festival que, durante 11 dias levantará questões como "Quem narra? De que lugar observa? Que vidas ilumina e que experiências deixa por contar?".

Num tempo influenciado pelas plataformas digitais e pela Inteligência Artificial, esta pergunta "convida a ler com atenção, a confrontar versões e a assumir a responsabilidade das palavras que escolhemos partilhar", acrescentou Filipe Daniel.

A fechar os 11 dias de programação, que arrancaram no passado dia 08 de outubro, o autarca destacou "a qualidade desta edição" que contou com a participação de cerca de 450 autores, entre os quais o Prémio Nobel da Literatura 2023, o escritor e dramaturgo norueguês Jon Fosse.

A autarquia contabilizou, ao longo de 11 dias, mais de 100.000 pessoas que assistiram aos cerca de 300 eventos que marcaram a programação que, pela primeira vez, integrou a atribuição do Prémio José Pinho a uma personalidade, sendo o primeiro homenageado o editor Zeferino Coelho.

A edição de 2026 do festival foi ainda marcada pela criação do Conselho Estratégico da Literatura e do Conhecimento, um novo órgão consultivo do município de Óbidos, criado para "consolidar a literatura como uma verdadeira política pública e motor de desenvolvimento, preparando o território para desafios futuros e dando suporte institucional à candidatura da vila a Capital Portuguesa da Cultura 2028", anunciada oficialmente em junho deste ano.

O Fólio realiza-se desde 2015, ano em que a vila do distrito de Leiria passou a estar integrada na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, como Cidade da Literatura.

Organizado pelo município de Óbidos e pela empresa municipal Óbidos Criativa, o festival tem como parceiros a Fundação INATEL e a Livraria Ler Devagar.