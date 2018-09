Folio Educa leva especialistas a Óbidos para refletir sobre o tempo útil e inútil

Lusa28 Set, 2018, 16:47 | Cultura

O seminário Internacional e o laboratório de formação, integrados no capítulo da educação no Folio -- Festival Literário Internacional de Óbidos, vão "agarrar o tema `ócio e negócio, Invenção do Futuro` pela ótica do tempo", disse hoje à Lusa a curadora, Maria José Vitorino.

Ao longo dos dois dias de seminário que decorre no sábado e no domingo, e do laboratório de formação, que se prolonga para segunda-feira, os cerca de 160 participantes "vão sobretudo pensar trocar ideias sobre como vamos aprendendo a manejar o tempo, útil ou inútil", explicou.

Na ligação ao Brasil, destaca-se a homenagem a Monteiro Lobato (autor do "Sítio do Pica Pau Amarelo"), assinalando o facto de que "este ano caducam os direitos de autor sobre a sua obra [que eram detidos pela Globo], que assim entra no domínio público" e poderá ser utilizada por qualquer outra entidade.

Daí que, em discussão nos painéis, esteja "a literatura, a leitura, os planos nacionais de leitura", mas também, segundo a mesma responsável, "o tempo do sono e o tempo de brincar", tratados por especialistas destas áreas.

O seminário internacional será, nesta quarta edição, marcado pela participação de especialistas do Brasil, Espanha (Galiza) e França, sendo que, neste último país, "o sistema de bibliotecas escolares é completamente diferente do português, o que irá permitir comparar algumas experiências", frisou Maria José Vitorino.

Outras das novidades desta edição será a participação no laboratório de formação de um "grupo de pessoal não docente das bibliotecas escolares", disse à Lusa.

A programação do Folio Educa, que nesta edição se prolonga até ao dia 04 de outubro, passa ainda por oficinas sobre novas tecnologias, a flexibilidade escolar, novas formas de contar histórias e desafios de leitura.

Ao longo da semana realizam-se também oficinas para grupos escolares, para pessoas dos centros de dia do concelho de Óbidos, e para uma comunidade de leitores.

Ao longo de todo o Folio, está patente a exposição "Depois do Folio -- Livro livre 2017", que se traduz "na partilha do resultado do trabalho feito em oficinas realizadas em edições anteriores", explicou a curadora à Lusa.

Dividido em cinco capítulos (Autores, Folia, Educa, Ilustra e Boémia), o Folio -- Festival Literário Internacional de Óbidos decorre na vila até ao dia 07 de outubro.

O evento proporciona 831 horas de programação que envolverão 554 participantes diretos, entre autores, pensadores, artistas e criativos, distribuídos por 26 mesas de escritores, 25 concertos e 13 exposições, num programa com mais de 185 atividades.