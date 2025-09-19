Fotógrafa brasileira Helena Ramos vence prémio Novo Banco Revelação
A fotógrafa brasileira Helena Ramos foi a vencedora da 17.ª edição do prémio Novo Banco Revelação, anunciou hoje a Fundação de Serralves, que atribui o galardão com aquela instituição bancária.
Em comunicado, o trabalho de Helena Ramos, nascida em São Paulo em 1999, é descrito como uma obra que "se destaca pelo caráter simultaneamente documental, afetivo e experimental, cruzando universos da vida noturna, arquitetura, moda e paisagem".
A escolha foi feita por três pessoas do Museu de Serralves: o diretor, Philippe Vergne, a curadora-chefe Inês Grosso e o curador Ricardo Nicolau.
