Fotógrafa brasileira Helena Ramos vence prémio Novo Banco Revelação

Em comunicado, o trabalho de Helena Ramos, nascida em São Paulo em 1999, é descrito como uma obra que "se destaca pelo caráter simultaneamente documental, afetivo e experimental, cruzando universos da vida noturna, arquitetura, moda e paisagem".

A escolha foi feita por três pessoas do Museu de Serralves: o diretor, Philippe Vergne, a curadora-chefe Inês Grosso e o curador Ricardo Nicolau.