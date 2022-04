Fotografia de Alfredo Cunha imortalizou o capitão Salgueiro Maia

Faz hoje 30 anos que morreu o capitão de Abril, Fernando Salgueiro Maia.

No dia da Revolução dos Cravos, no Largo do Carmo, Salgueiro Maia esteve no centro das atenções dos fotojornalistas. Uma imagem tornou-se simbólica e imortalizou Salgueiro Maia. Uma única fotografia, disparada por Alfredo Cunha.