Fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro leva a Lisboa retrato de Macau

Lusa05 Jun, 2018, 09:02 | Cultura

"O projeto Macau 5.0 não se reduz a uma exposição, aliás, partiu sobretudo do livro (com o mesmo título), do qual selecionei 50 fotografias para esta exposição", explicou à Lusa o fotojornalista lisboeta radicado em Macau.

O livro, que reúne 300 imagens, foi publicado em setembro de 2015 mas "nunca chegou em massa a Portugal, nunca teve muitos exemplares à venda". Naquele mês, Gonçalo selecionou 50 fotografias e apresentou-as no Consulado-geral de Portugal em Macau.

"Desde essa data que penso em levar o projeto a Portugal, um país de interesse para Macau", explicou.

No espaço Ler Devagar, na LX Factory, Gonçalo Lobo Pinheiro viu a oportunidade ideal "de fazer dois em um", já que aquela livraria lisboeta também acolhe exposições.

"Foi o mote para fechar com eles, pois podiam ter logo o livro para venda", disse.

"Trata-se de um álbum, um apanhado social e antropológico de Macau entre 2010 e 2015". Gonçalo lembrou alguns locais que foram entretanto demolidos, reconstruídos, mas sobretudo os que se mantêm intactos. "É um retrato bastante atual", considerou.

Gonçalo Lobo Pinheiro encontra-se agora "a preparar a viagem" para estar presente na inauguração da exposição e no lançamento do livro.

A exposição inédita vai estar patente até 29 de Julho.

Nascido em Lisboa, em 1979, Gonçalo Lobo Pinheiro colaborou com vários órgãos de comunicação social e é atualmente coordenador fotográfico da Revista Macau, do Gabinete de Comunicação Social do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.