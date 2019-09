Freamunde celebra os 300 anos do Capão. Tradição existe porque um cônsul romano não conseguia dormir

RTP03 Set, 2019, 11:15 | Cultura

Conta a história que o ato de capar o franco remonta ao tempo dos romanos.



Terá sido o cônsul Caio Cânio, cansado de não conseguir dormir por causa do cantar dos galos, que aprovou uma lei que impedia a existência destas aves na cidade de Roma.



Para não contrariar a lei, houve quem se lembrasse de uma forma de continuar a usufruir da carne dos galos, capando-os. E surgiu assim o capão.



Com a romanização de todo o território do noroeste peninsular e respetiva criação de pequenos aglomerados populacionais sobre a jurisdição Romana, a tradição de criação do capão foi passando de geração em geração, tendo sido instituída oficialmente, em 1719, por uma provisão d'El-Rei D. João V.



Dizem os apreciadores que o capão tem um sabor único.





A tradição, agora com 300 anos, vai ser celebrada a 13, 14 e 15 de setembro com uma feira no centro urbano de Freamunde.







Um programa com entrada livre que, para além do capão, conta com espetáculos de música, dança, teatro e animação de rua





Uma iniciativa da Junta de Freguesia de Freamunde.