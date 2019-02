Partilhar o artigo "Free Solo" conquista Óscar de melhor documentário com portugueses na ficha técnica Imprimir o artigo "Free Solo" conquista Óscar de melhor documentário com portugueses na ficha técnica Enviar por email o artigo "Free Solo" conquista Óscar de melhor documentário com portugueses na ficha técnica Aumentar a fonte do artigo "Free Solo" conquista Óscar de melhor documentário com portugueses na ficha técnica Diminuir a fonte do artigo "Free Solo" conquista Óscar de melhor documentário com portugueses na ficha técnica Ouvir o artigo "Free Solo" conquista Óscar de melhor documentário com portugueses na ficha técnica

Tópicos:

Jimmy Chin, Niza,